Ученые разгадали секрет порезов на шкурах древних медведей: неожиданное открытие

Ученые узнали какое место занимала шкура медведя в выживании древних людей зимой. Об этом идет речь в исследовании, которое опубликовано в Journal of Human Evolution.

Как пишет Jerusalem Post, важный факт был раскрыт после обследования порезов на окаменелых останках пещерного медведя, который был найден в Нижней Саксонии (Германия). Они относятся к периоду нижнего палеолита (по крайней мере, 200 000 лет назад, но не более 1,5 миллиона лет) и являются одним из старейших примеров этого метода стратегического вскрытия во всем мире.

Эксперт из Тюбингена Иво Верхейен считает, что тело медведя могло использоваться не только для еды.

"Следы порезов на костях часто интерпретируются в археологии как указание на использование мяса. Но вряд ли можно извлечь мясо из костей рук и ног. В этом случае мы можем приписать такие тонкие и точные порезы тщательному снятию кожи. Эти недавно обнаруженные порезы указывают на то, что около 300 000 лет назад , люди в Северной Европе смогли выжить зимой отчасти благодаря теплым медвежьим шкурам", — заявил исследователь.

Исследователи добавили, что медвежью шкуру необходимо снять в срочном порядке, вскоре после смерти животного. В противном случае волосы выпадают, а кожа становится непригодной.

Профессор Тюбингена Николас Конард, руководитель исследовательского проекта Шёнинген, подчеркнул, что эти открытия предлагают новый взгляд на археологическую историю и помогают лучше понять древнее человечество.

"Расположение порезов указывает на то, что пещерных медведей также эксплуатировали из-за их шкур. Таким образом, животные использовались не только в пищу, но их шкуры также были необходимы для выживания в холоде", — сказал Конард.

Использование медвежьих шкур, вероятно, является важным открытием древних людей, чтобы помочь подготовиться к климату на севере.

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