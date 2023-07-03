Ученые разгадали тайну, как планета, которой не должно существовать, смогла выжить на орбите звезды 8 Малой Медведицы

Недавние исследования обнаружили увлекательный факт: планета, вращающаяся вокруг звезды 8 Малой Медведицы, смогла выжить, несмотря на высокий риск поглощения. Согласно докладу BBC, эта большая планета, чуть больше Юпитера, была обречена быть поглощенной звездой, но что-то странное произошло, и ей удалась выжить.

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Ученые выяснили, что планета находится очень близко к умирающей звезде, и расчеты показывали, что планета должна быть уничтожена из-за расширения звезды. Выявление столь редкого случая стало первым в своем роде и намекает на возможность существования подобных явлений.

"Никакой планетной системы, подобной этой, не было обнаружено раньше. Это первая, которая достаточно особенная", – объясняет астрофизик Димитри Верас из Университета Уорвика, который помогал ведущему исследователю Марку Хону из Гавайского университета.

Новые исследования указывают на то, что планета может быть спасена из-за взаимодействия с другой звездой. Астрономы предполагают, что 8 Малой Медведицы b когда-то вращалась вокруг двух звезд. Одна звезда уже превратилась в белого карлика, следующего этапа эволюции красного гиганта.

Обычно поглощение звездой имеет катастрофические последствия для планет, находящихся на близких орбитах. Выявление того, что эта планета выжила в такой непосредственной близости к гигантской звезде, было неожиданным. орбиты планеты и полностью поглотить ее, прежде чем уменьшиться до своего текущего размера", – объяснил доктор Дэн Хубер, соавтор исследования.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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