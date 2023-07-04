Ученые разгадали тайны петроглифов возрастом 8000 лет на Аляске: древнейшие формы человеческого самовыражения

Аляска имеет роскошную историю, а многие уважаемые коренные американские племена оставили свои следы на этой земле. Но один определенный исторический артефакт взбудоражил воображение ученых и остается загадкой и по сей день: пляж петроглифов в Врангеле, штат Аляска.

Об этом пишет Ancient Origins.

Этот таинственный пляж находится вдоль прибрежного пути "Внутренний проход" и Врангель - это небольшой и спокойный рыбацкий поселок с богатой коренной американской идентичностью. Этот регион – настоящий природный рай с острыми горами, густыми бореальными лесами, каменистыми пляжами и просторными архипелагами.

Всего в 1,6 километрах от города расположен пляж петроглифов, где неровные скалы украшены сложной каменной резьбой. Эти петроглифы являются одними из самых древних форм выражения человеческой культуры, которые можно найти по всему миру, но редко встречаются в такой плотной концентрации в Северной Америке.

На пляже можно увидеть от 40 до 50 резных изображений, большинство из которых хорошо сохранились и оцениваются возрастом до 8 000 лет. Происхождение этих резных фигур остается загадкой.

Хотя коренные американцы, принадлежащие к племенам тлинкит и другим, живут в этом регионе уже тысячи лет, эти петроглифы могли быть созданы предыдущими жителями, населявшими эту местность до прихода племен.

Изображения на пляже сочетают в себе элементы стилей тлинкитов и хайда, а также примитивные и грубые изображения более древних культур.

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Ученые выдвигают несколько предположений по поводу создателя этих рисунков. Согласно одной, их могли создать хайды, обитавшие на соседних островах Хайда-Гвае в течение 13 000 лет. Другая утверждает, что их создала совсем другая культурная группа, предшествующая как хайду, так и тлинкитам.

Петроглифы включают в себя как простые символы, так и сложные резные изображения косаток, лосося, крюков, птиц, рыб и других существ, имевших большое значение для местных индейских племен.

Пляж петроглифов во Врангеле указывает, как богатую историю имеет доевропейская эра на Аляске и в Северной Америке.

Напомним, на севере Китая нашли артефакты бронзового века и "элитные гробницы".

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