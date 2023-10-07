Ученые с помощью мертвых аллигаторов нашли новое гигантское существо – 'зомби-червя' Osedax (фото и видео)

Исследователи из Морского консорциума университетов Луизианы (LUMCON) провели эксперимент на дне океана, чтобы выяснить, что происходит с телами погибших в воде крупных мертвых морских животных.

Как сообщает IFLScience, морские исследователи опробовали способ с мертвыми аллигаторами. Их туши они опустили на глубину 2000 метров и снимали под водой все происходившее с ними потом.

Команда LUMCON хотела знать, как существа, обитающие в глубине Мексиканского залива, отреагируют на необычный источник пищи – аллигаторов, чаще встречающихся в пресноводных водоемах.

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В исследовании, опубликованном в PLOS One, команда ученых предположила, что крепкая кожа трех американских аллигаторов потенциально может помешать некоторым падальщикам проникнуть в их тела.

Однако гигантским изоподам понадобилось менее суток, чтобы начать поедать мертвую плоть.

Камера зафиксировала, как одного из аллигаторов атаковали гигантские розовые изоподы (Bathynomus giganteus).

Другого аллигатора эти черви выели полностью за 51 день, они не трогали только позвоночник и череп. Однако впоследствии ученые выяснили, что кости поедал совершенно новый вид червя, который выглядит красновато-коричневым пухом. Эти существа из семейства Osedax известны как зомби-черви. Научного названия у них пока нет. Однако Osedax был замечен в Мексиканском заливе впервые.

Третий, опущенный ко дну аллигатор, исчез вообще. Ученые нашли на месте, где его спускали, 20-килограммовую гирю, скобки и часть веревки, которой было обмотано его тело.

Отмечается, что существо, которое "похитило" тело аллигатора, имело значительную силу укуса, благодаря чему прогрызло толстую веревку. Ученые считают, что это могла быть акула.

Напомним, ученые выясняют, как погибла косатка, проглотившая семь морских выдр. Обычно эти животные разрывают жертву.

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