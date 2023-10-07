Вчені за допомогою мертвих алігаторів знайшли нову гігантську істоту – ''зомбі-хробака'' Osedax (фото та відео)

Дослідники з Морського консорціуму університетів Луїзіани (LUMCON) провели експеримент на дні океану, аби з'ясувати, що стається з тілами великих мертвих морських тварин, які гинуть у воді.

Як повідомляє IFLScience, морські дослідники випробували спосіб з мертвими алігаторами. Їхні туші вони опустили на глибину 2000 метрів та знімали під водою все, що відбувалося з ними потім.

Команда LUMCON хотіла знати, як істоти, що живуть у глибині Мексиканської затоки, відреагують на незвичайне джерело їжі – алігаторів, які частіше зустрічаються в прісноводних водоймах.

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У дослідженні, опублікованому в PLOS One, команда вчених припустила, що міцна шкіра трьох американських алігаторів потенційно може перешкодити деяким падальщикам проникнути у їхні тіла.

Однак гігантським ізоподам знадобилася менш як доба, аби почати поїдати мертву плоть.

Камера зафіксувала, як одного з алігаторів атакували гігантські рожеві ізоподи (Bathynomus giganteus).

Іншого алігатора ці хробаки виїли повністю за 51 день, вони не чіпали лише хребет і череп. Однак згодом вчені з'ясували, що кістки поїдав абсолютно новий вид хробака, який виглядає як червонувато-коричневий пух. Ці істоти з сімейства Osedax відомі як зомбі-хробаки. Наукової назви вони поки не мають. Однак Osedax було помічено в Мексиканській затоці вперше.

Третій, опущений на дно алігатор, зник взагалі. Вчені знайшли на місці, де його спускали, 20-кілограмову гирю, дужки та частину мотузки, якою було обмотане його тіло.

Зазначається, що істота, яка "викрала" тіло алігатора, мала значну силу укусу, завдяки чому прогризла товсту мотузку. Науковці вважають, що це могла бути акула.

Нагадаємо, вчені з'ясовують, як загинула косатка, яка проковтнула сім морських видр. Зазвичай ці тварини розривають жертву.

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