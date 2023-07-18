Ученые случайно нашли способ превратить влажный воздух в электричество

Инженеры из Университета Массачусетса Амхерст сделали революционный шаг в области производства электроэнергии, разработав технологию "общий эффект Air-gen", которая позволяет собирать электроэнергию из влажности воздуха.

Это открытие может перевернуть представление о производстве энергии и принести существенные изменения в сфере возобновляемой энергетики, пишет ScitechDaily.

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале "Advanced Materials", эффект "Air-gen" позволяет создавать электроэнергию непрерывно и масштабируемо, используя любой материал с нано-порами диаметром менее 100 нанометров.

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Это означает, что на основе этой технологии можно создать экономически эффективные генераторы электроэнергии без зависимости от условий окружающей среды, что является ключевым плюсом по сравнению с другими источниками возобновляемой энергии, такими как солнечные и ветровые установки.

Команда инженеров из Университета Массачусетса демонстрирует, что любой материал может быть превращен в устройство, собирающее электроэнергию из влажности воздуха. Тайна успеха состоит в умении наполнить материал нано-порами диаметром менее 100 нанометров. Заполненные такими нано-порами материалы дают возможность собирать электричество с воздуха, содержащего большое количество электрически заряженных молекул воды.

Согласно выводам исследователей, материал создает своеобразную "батарею", где заряды вызываются дисбалансом заряда между верхней и нижней частями материала. При прохождении молекул воды через тонкий слой материала они сталкиваются с краем нано-пор, что приводит к изменению их заряда. Это позволяет собирать электроэнергию непрерывно, пока в воздухе есть влажность.

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Основной плюс техники "общий эффект Air-gen" состоит в ее универсальности и масштабируемости. Инженеры подчеркивают, что могут создавать комбайны для сбора электроэнергии из влажности воздуха из разных материалов, что позволяет использовать технологию в разных условиях, включая тропические леса и более сухие регионы.

Благодаря непрерывному сбору электроэнергии из влажности воздуха комбайны могут работать круглосуточно, не зависимо от погодных условий, что делает их более эффективными по сравнению с другими технологиями возобновляемой энергии. Такой перелом в производстве электроэнергии может способствовать дальнейшему развитию зеленых технологий и созданию более стабильных и устойчивых систем снабжения электроэнергией.

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