Учені випадково знайшли спосіб перетворити вологе повітря на електрику

Інженери з Університету Массачусетса Амхерст зробили революційний крок у галузі виробництва електроенергії, розробивши технологію "загальний ефект Air-gen," яка дозволяє збирати електроенергію з вологості повітря.

Це відкриття може перевернути уявлення про виробництво енергії та принести суттєві зміни в сфері відновлюваної енергетики, пише ScitechDaily.

Згідно з дослідженнями, опублікованими у журналі "Advanced Materials," техніка "загальний ефект Air-gen" дозволяє створювати електроенергію безперервно та масштабовано, використовуючи будь-який матеріал з нанопорами діаметром менш як 100 нанометрів.

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Це означає, що на базі цієї технології можна створити економічно ефективні генератори електроенергії без залежності від умов навколишнього середовища, що є ключовим плюсом у порівнянні з іншими джерелами відновлюваної енергії, такими як сонячні та вітрові установки.

Команда інженерів з Університету Массачусетса демонструє, що будь-який матеріал може бути перетворений у пристрій, який збирає електроенергію з вологості повітря. Таємниця успіху полягає у вмінні наповнити матеріал нанопорами діаметром менш як 100 нанометрів. Заповнені такими нанопорами матеріали надають здатність збирати електрику з повітря, яке містить велику кількість електрично заряджених молекул води.

Згідно з висновками дослідників, матеріал створює своєрідну "батарею", де заряди викликаються дисбалансом заряду між верхньою та нижньою частинами матеріалу. Під час проходження молекул води через тонкий шар матеріалу, вони стикаються з краєм нанопор, спричиняючи зміну їхнього заряду. Це дозволяє збирати електроенергію безперервно, доки в повітрі є вологість.

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Основний плюс техніки "загальний ефект Air-gen" полягає в її універсальності та масштабованості. Інженери підкреслюють, що можуть створювати комбайни для збору електроенергії з вологості повітря з різних матеріалів, що дозволяє використовувати технологію в різних умовах, включаючи тропічні ліси та більш сухі регіони.

Завдяки безперервному збору електроенергії з вологості повітря, комбайни можуть працювати цілодобово, не залежно від погодних умов, що робить їх більш ефективними порівняно з іншими технологіями відновлюваної енергії. Такий перелом у виробництві електроенергії може сприяти подальшому розвитку зелених технологій та створенню більш стабільних та стійких систем постачання електроенергії.

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