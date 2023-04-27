Ученые совершили прорыв в понимании календаря Майя: как он работает

Ученые из Университета Тулейн в США совершили значительный прорыв в исследовании календаря Мая. Эта сложная система состоит из нескольких меньших календарей и много веков назад была разработана в доколумбовой Мезоамерике.

Ранее считалось, что этот календарь привязан к 819-дневному циклу и состоит из четырех блоков по 819 дней, каждый из которых соответствует одному из четырех цветов. Недавние исследования показали, что это предположение было ошибочным и календарь Майя связан с периодом синодического видимых планет, который длится 45 лет.

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Ученые совершили важное открытие, которое позволило лучше понять сложную систему календаря Мая. Исследователи из Университета Тулейна в США установили, что календарь Майя связан с синодическим периодом видимых планет, а не с 819-дневным циклом, как ранее считалось. Сейчас белый и желтый цвета соответствуют зениту и надиру соответственно, что совпадает с астрономическими наблюдениями.

Календарь Мая состоит из четырех блоков по 819 дней, каждый из которых соответствует одному из четырех цветов. Однако ранее исследователи ошибались, предполагая, что красный цвет соответствует востоку, белый – северу, черный – западу, а желтый – югу.

Ученые также установили, что Майя смогли точно рассчитать синодические периоды видимых планет, к которым относятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Однако равномерный подсчет не работал со всеми планетами до тех пор, пока ученые не увеличили продолжительность календаря до 20 периодов по 819 дней или 45 лет. Такой более длительный период позволил создать схему, в которой синодические периоды видимых планет были соизмеримы с циклами 819-дневного календаря.

Ученые также нашли убедительную связь с другим календарем Мая Цолькина, состоящего из 260 дней. Двадцать 819-дневных периодов составляют в общей сложности 16 380 дней, что является менее распространенным кратным числом 260 и 819, что свидетельствует о возможной связанности.

В мире астрономии появилось новое понимание календаря Мая, созданного астрономами этой древней цивилизации и состоявшего из 819 дней. Ученые обнаружили, что календарь может использоваться для прогнозирования синодических периодов всех видимых планет, а также для сравнения дат и времени с другим священным календарем Цолькина.

Это новое понимание является значительным прорывом и демонстрирует, что народ Майя способен к высокоточным расчетам, используя простые инструменты и наблюдения за ночным небом. Это достижение свидетельствует об изобретательности и интеллекте народа Майя и становится важным вкладом в наше понимание их культуры и истории.

Предлагаем узнать, что выяснили ученые, когда раскрыли тайну календаря мая. Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Мая.

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