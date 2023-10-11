Ученые утверждают, что когда-то каннибализм был нормой для древних людей

Ученые обнаружили, что в культуре магдаленских людей каннибализм был нормой

Ритуалы прощания с умершими у людей сменялись со временем и от места к месту. Однако новые исследования указывают на то, что каннибализм, ранее считавшийся редкостью, может быть более распространенным, чем мы думали, особенно среди магдаленской культуры в Северной Европе около 15 000 лет назад.

Научный анализ остатков палеолитических людей из разных частей Северной Европы свидетельствует о том, что каннибализм был частью похоронного поведения магдаленцев. Вместо того чтобы похоронить своих мертвых, они потребляли их тела. Об этом пишет Sciense Alert.

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Палеоантрополог Сильвия Белло из Музея естественной истории в Лондоне отмечает, что эта практика была широко распространена среди магдаленцев и указывает на то, что это была часть их похорон.

Исследователи изучали различные магдаленские и эпиграветские стоянки и нашли доказательства каннибализма в 13 из них. В этих местах кости людей имели признаки посмертных манипуляций, такие, как порезы и следы зубов, связанные с обработкой и употреблением тел.

Эти исследования также показали, что эпиграветская культура, скрывавшая своих мертвых, отличалась генетически от магдаленской культуры, осуществлявшей каннибализм. Другие находки свидетельствуют о том, что эпиграветская культура существовала дольше магдаленской.

В общем, эти исследования указывают на то, что вместо того, чтобы существовать вместе, две разные культуры заменили друг друга, когда эпиграветтианы мигрировали в Северную Европу.

Несмотря на ужасность этой практики, исследователи считают, что дальнейшие исследования необходимы для лучшего понимания этого похоронного поведения.

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