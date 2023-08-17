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Ученые узнали, как вымерли первые люди Европы 1,1 миллиона лет назад

Былим Елена

Ученые узнали, как вымерли первые люди Европы 1,1 миллиона лет назад

Первые люди вида Homo erectus, населявшие территорию нынешней Европы, вероятно, погибли из-за возникшего 1,1 миллиона лет назад экстремального холода. Об этом говорится в новом исследовании.

Live Science сообщает, что исследователи во время осмотра окаменелостей и каменных орудий отметили, что вид людей Homo erectus мигрировал из Азии в Европу примерно 1,5 млн лет назад, однако уже через 400 лет эти люди вымерли.

Старший автор исследования, палеоклиматолог из Университетского колледжа Лондона Хронис Цедакис отметил, что ученые обнаружили доказательства охлаждения в кернах морских отложений, взятых со дна океана у побережья Португалии. Их анализ элементарных изотопов в остатках морского планктона как с поверхности океана, так и со дна океана вместе с анализом пыльцевых зерен наземной растительности показал резкое похолодание примерно 1,15 миллиона лет назад.

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Температура воды вблизи Лиссабона, которая сейчас составляет в среднем около 21 градуса Цельсия, упала примерно до 6 градусов. Приблизительно 1,13 миллиона лет назад произошел длительный приток холодной воды от талых вод ледниковых щитов Европы.

Цедакис говорит, что Земля прошла через многочисленные холодные и теплые фазы, а пик ледникового периода пришелся на 900 000 лет назад.

Главная причина охлаждения, кажется, была астрономическая: гравитационное влияние Юпитера означало, что орбита Земли в то время была примерно круглой вокруг Солнца — обстоятельство, связанное с другими фазами охлаждения в климате нашей планеты. Этот период также ознаменовался значительным падением уровня углекислого газа в атмосфере Земли, но было ли это причиной охлаждения или его следствием – неизвестно.

Новое исследование также содержит детальную реконструкцию, проведенную соавтором исследования Акселем Тиммерманном, климатологом из Института фундаментальной науки в Южной Корее, показывающей, что экстремальное похолодание сделало бы Европу слишком холодной для архаических людей. Они могли умереть как от холода, так и от голода, поскольку животные и растения тоже не могли перенести резкое похолодание.

Напомним, ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад.

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