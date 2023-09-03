Ученые воспроизвели 'аромат вечности', который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад

Ученые воспроизвели аромат бальзама, который использовался при мумификации высокопоставленной египетской женщины более 3500 лет назад. Мумифицированные органы Сенетней были заключены в кувшины в царской гробнице в Долине Царей.

Как сообщает theguardian, знатную женщину звали Сенетней, ее останки были раскопаны в 1900 году Говардом Картером, которого называли "разворователем могилы Тутанхамона".

Предыдущие исследования показали, как Сенетнай выполняла роль кормилицы младенца, который впоследствии станет коронованным фараоном Аменхотепом II и получившего благодатное звание "Украшение короля".

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Команда ученых под руководством Барбары Хубер из Института геоантропологии Макса Планка с помощью сложного анализа обнаружила ингредиенты веществ для бальзамирования, которые использовались в древности. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Исследователи изъяли шесть образцов бальзама из двух отдельных банок – тех, где хранились легкие и печень Сенетней, они хранятся в музее Августа Кестнера в Германии. Использованы такие методы анализа, как газовая хромато-масспектрометрия, высокотемпературная газовая хромато-масспектрометрия и жидкостная хроматография-тандемная массспектрометрия.

Помимо пчелиного воска, животных жиров, растительных масел, битума и смол из таких деревьев, как сосны и лиственницы, исследователи смогли выбрать ингредиенты, которые придадут бальзаму "фирменный аромат". В емкости, где хранились остатки женщины, нашли кумарин (имеющий ванильный аромат) и бензойную кислоту.

Легкие Сенетней были забальзамированы с использованием лариксола, получаемого из смолы лиственницы и дамаром – веществом, полученным из деревьев, широко распространенных в Индии и Юго-Восточной Азии.

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"Ингредиенты бальзама свидетельствуют, что древние египтяне издавна добывали материалы за пределами своего царства", — заявила старший научный сотрудник, профессор Николь Буавин. По ее словам, количество импортных ингредиентов в бальзаме также подчеркивает важность Сенетней как ключевого члена ближайшего окружения фараона.

Особое значение ученые придали дамару, добавленному во время мумификации. Он указывает, что древние египтяне установили торговые пути с Юго-Восточной Азией почти на 1000 лет раньше, чем считалось ранее.

Работая со специалистом-парфюмером и сенсорным музейщиком, команда смогла разлить аромат бальзама в бутылки. Его назвали "Ароматом вечности" и представят в музее Moesgaard в Дании, чтобы посетители "смогли почувствовать аромат старины на себе".

Напомним, ученые выдвинули новую причину смерти фараона Тутанхамона.

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