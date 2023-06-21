Ученые воспроизвели лицо 16-летней девушки из VII века, останки которой нашли неподалеку от Кембриджа (фото)

Исследователи успешно воспроизвели образ 16-летней девушки, жизнь с VII века, остатки которой были найдены вблизи Кембриджа. Кроме реконструкции ее облика, ученые провели анализ костей и зубов, установив, что она родилась в Центральной Европе и переехала оттуда в раннем детстве. Эту новость сообщают исследователи из Кембриджского университета, которые готовятся представить ее на новой выставке Кембриджского музея археологии и антропологии.

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Девушка, которая была похоронена, была примерно 16 лет, а ее скелет был найден во время археологических раскопок в 2012 году. Она была похоронена необычным способом – на деревянной кровати с резьбой, в одежде изысканного стиля с золотыми шпильками и золотым крестом, украшенным гранатом.

Это свидетельствует о том, что усопшая принадлежала к высокому общественному статусу и, вероятно, была одной из первых христианок. Анализ изотопов костей и зубов показал, что она переехала в Англию примерно в семилетнем возрасте из региона близ Альп, возможно, из южной части Германии. После переезда ее питание претерпело изменения, уменьшившись количество белка, что может быть связано с новым образом жизни.

Для получения более подробной информации о девушке исследователи создали цифровую реконструкцию ее лица с помощью художника-криминалиста, используя параметры ее черепа. Обнаружено, что у нее была асимметрия глаз – левый глаз располагался примерно на пол сантиметра ниже, чем правый, что могло быть заметно в течение ее жизни. Художник добавил волосы и цвет кожи на основе типичного внешнего вида европейских женщин, поскольку более точный анализ ДНК для установления этих черт не был произведен.

Напомним, в Виндоланде на севере Англии была обнаружена римская военная награда в возрасте 1900 лет.

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