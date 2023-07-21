Ученые впервые обнаружили экзопланету, на орбите которой зафиксировали формирование второй планеты

Астрономы впервые зафиксировали две планеты на одной орбите, одна из которых еще формируется

Ученые обнаружили увлекательное открытие, которое может совершить экзопланету PDS 70b первой известной планетой, которая будет разделять свою орбиту с другой планетой. Исследователи, используя обсерваторию ALMA, заметили сгусток обломков рядом с PDS 70b, который, похоже, имеет потенциал стать новой планетой в будущем. По данным Европейской южной обсерватории, это открытие может превратить наше понимание планетных систем.

Читайте также: Астрономы зафиксировали повторяющийся каждые 22 минуты радиосигнал из далекой галактики.

Ученые сосредоточены на группе троянцев – астероидов, занимающих 4 и 5 точки Лагранжа в системе Солнце-планета, где они находятся на одинаковом расстоянии от своих планет, находясь перед ней или позади нее. Однако астрономы верят, что троянцами могут быть не только астероиды, но и полноценные планеты, которые могут держаться на одной орбите в своих точках Лагранжа. Обнаружение PDS 70b и его сгустка пыли и обломков подтверждает возможность такой планетарной системы.

Исследователи уже открыли две планеты, формирующиеся вокруг PDS 70: газовые гиганты PDS 70b, который массивнее Юпитера в семь раз, и PDS 70c, который массивнее Юпитера в четыре раза. Проанализировав архивные наблюдения по обсерватории ALMA, ученые заметили сгусток пыли и обломков рядом с PDS 70b, масса которого превышает массу Луны вдвое.

Согласно расчетам ученых, сгусток находится в пятой точке Лагранжа PDS 70b и в будущем, если превратится в планету, станет первой известной планетой-троянцем. Теперь исследователи планируют осуществить повторные наблюдения системы в 2026 году, чтобы точнее определить орбиту этого кандидата на новую планету. Это открытие может привести к новым исследованиям и расширить наши знания о планетных системах во Вселенной.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!