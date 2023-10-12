Ученые выяснили, что делают самки лягушек, чтобы избежать секса

Исследователи обнаружили, что самки европейской обыкновенной лягушки (Rana temporaria) часто имитируют собственную смерть, чтобы избежать упорных самцов. Это опровергает традиционную идею, что самки лягушек пассивно подчиняются желанию своих самцов во время брачного сезона.

Как сообщается в Royal Society Open Science, взрывное размножение является достаточно распространенной стратегией для лягушек, которые собираются в больших количествах только на короткий период каждую весну, чтобы спариваться.

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Поскольку самцы-конкуренты одновременно пытаются размножиться с отдельными самками, они, как известно, образуют "брачные клубки".

В брачном клубке европейских обычных лягушек нередко шесть самцов окружают и цепляются за одну самку. Когда вокруг них образуется брачный клубок, самки в большинстве своем не могут избавиться от нежелательных самцов, и борьба может привести к тому, что они утонут.

Эколог Каролин Диттрих и герпетолог Марк-Оливер Редель из Института эволюции и биоразнообразия имени Лейбница в Германии обнаружили, что самки европейской обыкновенной лягушки используют три поведения избегания, чтобы избежать нежелательных ухаживаний:

Вращение: Самки часто вращаются телом во время объятий самца. Это может быть попытка проверить силу и выносливость их скользких поклонников, или это может быть способом сделать самцов более уязвимыми к потоплению.

Крики об освобождении: Самки могут имитировать крики самцов лягушек, чтобы обманом заставить самцов отпустить их.

Неподвижность: Этот метод, известный как тоническая недвижимость, является лучшим вариантом для самки, чем бороться с самцом, поскольку любое движение в большой брачной группе автоматически привлекает внимание других самцов и увеличивает вероятность образования брачного шара.

Исследователи обнаружили, что самки с меньшими размерами тела более подвержены побегу, а те, которые это делали, имели больший успех, если были меньше.

Ученые заметили, что самки европейской обыкновенной лягушки не так беспомощны, как принято считать. Они имеют ряд поведенческих стратегий, которые помогают им избежать нежелательных ухаживаний самцов.

Ранее учёные выяснили, что африканские млекопитающие, такие как слоны, носороги и зебры, гораздо больше боятся слышать человеческие голоса, чем вокализации львов или даже звуки охоты.

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