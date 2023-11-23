Ученые выяснили, что интенсивные силовые тренировки могут быть вредными: о чем идет речь

Для поклонников интенсивных тренировок пришла плохая новость: исследование более 4700 молекул жидкости пожарных после тренировок свидетельствует, что чрезмерная физическая активность может подавить иммунную систему. Это особенно может быть проблематичным для тех, кто постоянно выполняет физически тяжелую работу, например, работников аварийной службы и спортсменов.

Биомедицинский ученый Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Эрнесто Накаясу высказывает предположение, что люди в хорошей физической форме могут быть более подвержены респираторной вирусной инфекции после интенсивных тренировок. Он указывает на возможную причину – меньшую активность воспаления для борьбы с инфекцией, пишет Sciense Alert.

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Есть доказательства того, что умеренная физическая активность может улучшать иммунную систему в долгосрочной перспективе, однако влияние иммунной системы непосредственно после интенсивных тренировок остается противоречивым.

Исследователи проверили плазму крови, мочу и слюну 11 пожарных перед и после 45-минутной интенсивной тренировки с оборудованием весом до 20 килограммов. Изменения в участвующих в воспалении молекулах и увеличение опиорфина свидетельствуют о возможном угнетении иммунитета.

Хотя некоторые изменения могут являться признаками усиленного иммунного контроля, исследование выделило возможность угнетения иммунной системы в результате изнурительных физических упражнений.

Важно отметить, что исследование ограничено группой здоровых и активных мужчин, поэтому следует провести дальнейшие исследования среди широкой общественности для подтверждения полученных выводов.

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