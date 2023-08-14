Ученые выяснили как знаменитой собаке Балто удалось спасти целый поселок от дифтерии

В 1925 году стала известна история ездовой собаки по имени Балто, которая привлекла внимание газет по всему миру. Несмотря на снегопады, он выполнил доставку лекарства от дифтерии в отдаленный город на Аляске. Современные исследователи на основе ДНК, взятой из его шерсти, раскрыли больше деталей о том, как он совершил этот поразительный подвиг.

Об этом пишет NV.Ua.

Ученые, исследовавшие геном собаки, поняли, что Балто был относительно небольшим по сравнению с современными сибирскими хасками и аляскинскими маламутами, которые сейчас используются в качестве ездовых псов.

Его высота составляла 55 см в холке. Интересно, что у Балто была невероятно густая шерсть. Его подшерсток был вдвое гуще по сравнению с хаски. Похоже, это помогло ему справиться с трудностью маршрута в суровую зиму Аляски.

Более того, Балто имел редкие гены, помогающие переваривать крахмал. Его кости, суставы и мышцы были крепче, чем у многих других собак.

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Это может объясняться тем, что Балто был результатом скрещивания разных видов собак и имел в себе гены, которые дали ему выигрышную комбинацию.

Эти выводы вызывают размышления о будущем чистокровных пород собак. Исследования показали, что они не всегда обладают крепким здоровьем. Некоторые породы, как, например, французские бульдоги, живут очень короткое время.

Ряд стран даже запретили разведение и продажу таких "проблемных" пород. В Нидерландах, например, уже приняты подобные ограничения.

Напомним, ученые обнаружили таинственный ингредиент в картинах да Винчи.

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