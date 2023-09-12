Ученые выяснили на каком этаже жить опаснее всего

На каком этаже жить самое опасное и почему

Ученые в рамках исследования определили, на каких этажах обитания может создавать наибольшие риски для здоровья человека. Соответствующее исследование проводилось специалистами из Канады в течение нескольких лет.

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Согласно статистике, которой поделились на сайте glamour.kyiv жители квартир на седьмом этаже и выше имеют больший риск смерти от сердечного приступа. Кроме того, чем выше живет человек, тем больше вероятность развития онкологии или воспалительных процессов.

Молодым людям легче адаптироваться к жизни на высоте, а вот пожилым гражданам это дается сложнее, поскольку там они сталкиваются с разреженным воздухом и скачками давления, что влияет на работу сердца.

Однако жизнь на первых этажах также может создавать угрозы. На фоне загрязненного воздуха и шума негативное влияние оказывается на легких и нервной системе. Наиболее оптимально выбирать для обитания этажи со второго по четвертый. Для здоровой психики лучше жить повыше, чтобы избегать шума.

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Напомним, ранее мы писали о том, какие средства не следует использовать при мытье окон, чтобы не повредить стекло.

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