Ученым удалось восстановить внешний вид статуи этрусского бога Аплу (фото)
Реставратору из Археологического музея Флоренции удалось восстановить "Голову Лоренцини", которая являлась частью обширной культовой статуи бога Аплу (Аполлона). Ранее специалисты не имели возможности оценить объем головы и качество мрамора из-за инкрустации из известняка.
Об этом пишет издание Firenze.
Специалисту Даниэле Манне с помощью современного оборудования удалось детализировать черты лица и волос этрусского бога.
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Все работы реставратор делала лазером, точно удалявшим известковые и другие налеты без повреждений старой поверхности.
Современный лазер после реставрации головы был передан в музей Флоренции. С его помощью ученые планируют очищать древние поверхности из мрамора, алебастра, камня и керамических артефактов.
Аплу в этрусской мифологии – бог грома и молнии, который наказывает за преступления, является вестником смерти и болезней и чумы.
Напомним, 2000-летние останки воина, похороненного возле Англии с зеркалом и мечом, могли принадлежать женщине.
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