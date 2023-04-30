Удача отвернется от них! Три знака зодиака ждут неприятности до 7 мая

Неделя до 7 мая 2023 окажется непростым периодом для трех уроженцев зодиакального круга. Неприятности будут буквально преследовать их, возможны финансовые потери, ссоры с близкими, поломки техники и разного рода ЧП.

По словам астрологов, в зоне риска Овны, Весы, Козероги. Им стоит быть осторожнее, иначе в жизни может начаться настоящая "черная полоса".

Овен

Уроженцам этого знака грозят финансовые проблемы – они могут потерять деньги из-за необдуманной покупки, которую при этом даже не получат на руки. Овны, скорее всего, станут жертвами обмана, и им придется потратить много сил, чтобы добиться хоть какой-то справедливости. Также повышен риск аварий, на дороге нельзя терять бдительности ни на миг.

Весы

Весам лучше отказаться от рискованных сделок, на этой неделе удача будет явно не на их стороне. Неприятности могут возникнуть и в быту – есть вероятность поломки техники, что сильно ударит по карману. Весам придется срочно решать вопросы, отложив все остальное на потом. Об отдыхе на этой неделе можно забыть.

Козерог

Козерогам грозят конфликты на работе и со второй половинкой. Уроженцы знака уже давно не отдыхали, что сказалось на их физическом и эмоциональном состоянии, они уже не в силах контролировать все. Ссора может разгореться из-за мелочи, но иметь крайне негативные последствия. Козерогам нужно взять себя в руки, разобраться в проблемах и научиться проявлять больше гибкости и терпения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.