Удача улыбнется только в августе: четыре знака зодиака ждут тяжелые испытания в июле

Июль 2023 года не будет благоприятным месяцем для четырех знаков зодиака. Некоторые из них в ближайшие дни столкнутся с большими трудностями, способными разрушить все планы. Удача улыбнется им только в августе.

По словам астрологов, в зоне риска Девы, Львы, Скорпионы и Рыбы. Им нужно набраться терпения, чтобы пережить тяжелый период с минимальными потерями.

Дева

У Дев будет много неопределенности в отношениях – конфликты со второй половинкой могут перейти черту, после которой оба партнера задумаются о расставании. Тем, кто одиноки, не стоит в это время увлекаться мимолетными знакомствами – все закончится разбитым сердцем.

Лев

У Львов будет не самое удачное время в профессиональном плане. Им не стоит менять работу или открывать собственный бизнес – риск остаться без денег очень велик. Кроме того, уроженцы знака поймут, что переоценили свои способности, и это будет болезненным ударом по репутации.

Скорпион

В июле Скорпионы почувствуют, что люди, на которых они рассчитываете, подводят их. Уроженцы знака не смогут построить серьезные отношения – более того, они рискуют столкнуться с предательством. Разочарований окажется так много, что Скорпионов накроет депрессия.

Рыбы

В июле Рыбам нужно следить за своими деньгами – не стоит тратиться на крупные покупки или роскошный отдых. Одно событие может кардинально изменить их жизнь, и средства понадобятся очень срочно. Рыбам придется экономить.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.