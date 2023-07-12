Удача посміхнеться лише у серпні: чотири знаки зодіаку чекають важкі випробування у липні

Липень 2023 року не буде сприятливим місяцем для чотирьох знаків зодіаку. Деякі з них найближчими днями зіткнуться з великими труднощами, які можуть зруйнувати всі плани. Удача посміхнеться їм лише у серпні.

За словами астрологів, у зоні ризику Діви, Леви, Скорпіони та Риби. Їм потрібно набратися терпіння, щоб пережити тяжкий період із мінімальними втратами.

Діва

У Дів буде багато невизначеності у стосунках – конфлікти з другою половинкою можуть перейти межу, після якої обидва партнери замисляться про розлучення. Тим, хто самотні, не варто захоплюватися швидкоплинними знайомствами – все закінчиться розбитим серцем.

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Лев

У Левів буде не найвдаліший час у професійному плані. Їм не варто змінювати роботу чи відкривати власний бізнес – ризик залишитися без грошей дуже великий. Крім того, уродженці знаку зрозуміють, що переоцінили свої здібності, і це буде болючим ударом по репутації.

Скорпіон

У липні Скорпіони відчують, що люди, на яких вони розраховуєте, підводять їх. Уродженці знаку не зможуть побудувати серйозних стосунків – більше того, вони ризикують зіткнутися із зрадою. Розчарувань виявиться так багато, що Скорпіонів накриє депресія.

Риби

У липні Рибам потрібно стежити за своїми грошима – не варто витрачатися на великі покупки чи розкішний відпочинок. Одна подія може кардинально змінити їхнє життя, і кошти знадобляться дуже терміново. Рибам доведеться заощаджувати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.