Удалось ли ВС РФ захватить Времен Яр: какая ситуация в городе по состоянию на сейчас

Вооруженным силам Российской Федерации не удалось захватить Времен Яр в Донецкой области. Однако противник занял часть микрорайона Новый (Канал).

Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram. Они отметили, что оккупантам не дали закрепиться в Сотницком Казачке.

"Представители распространили информацию о якобы полной деоккупации населенного пункта Часов Яр. Указанная информация о полной деоккупации населенного пункта Часов Яр не соответствует действительности", – отметили аналитики DeepState.

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оккупанты заняли микрорайон Новый (Канал), однако не весь. Аналитики подчеркнули, что противник не контролирует полностью этот микрорайон.

Кроме этого, в DeepState попросили спикеров не распространять непроверенную информацию, которая "далека от истинной". В то время как перед любым заявлением нужно зайти в систему ситуационной осведомленности и проверить, что происходит на самом деле.

Напомним, 27 июня ночью беспилотники атаковали сразу три области россии. Один из БПЛА попал в Редкинский опытный завод, являющийся одним из крупнейших химических производств региона.

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