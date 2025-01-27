Ударит сильно: прогноз магнитных бурь на 28 января

Украину охватила мощная магнитная буря, которая продлится с 20 по 26 января. Магнитная буря началась 20 января в 4 балла.

На следующий день она достигла аналогичного уровня, однако уже 22 января мощность бури резко возросла почти до 7 баллов. 23 января буря несколько ослабла, опустившись до 6 баллов, однако будет оставаться на этом уровне до 26 января. Об этом сообщает Meteoagent.

Впрочем, отдохнуть не удастся, ведь уже 28 января прогнозируется новая магнитная буря с силой около 6–7 баллов, которая продлится до 30 января.

По данным Meteoprog, на Солнце за последние сутки зафиксировали 7 вспышек класса М, и вероятность новых вспышек этого класса 25 января составляет 75%. Вероятность вспышек высшего класса Х – 10%. Также сообщается о наличии 53 активных солнечных пятен.

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Как магнитные бури оказывают влияние на организм: Во время таких геомагнитных явлений у многих людей могут возникать неприятные симптомы, среди которых:

головные боли и головокружение;

тошнота;

боли в сердце, спине или суставах;

слабость, сонливость;

повышение давления;

обострение хронических болезней.

Как минимизировать негативное воздействие: Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, специалисты советуют:

отказаться от жирной, жареной и острой пищи, вместо этого употреблять больше фруктов, рыбы и орехов;

избегать кофе, алкоголя и сигарет, заменяя их травяным чаем;

почаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещение и больше двигаться.

Будьте внимательны к своему здоровью, особенно в этот период, и следуйте рекомендациям, чтобы минимизировать дискомфорт!

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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