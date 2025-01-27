Вдарить сильно: прогноз магнітних бур на 28 січня

Україну охопила потужна магнітна буря, яка триватиме з 20 до 26 січня. Магнітна буря розпочалася 20 січня зі сили у 4 бали.

Наступного дня вона досягла аналогічного рівня, проте вже 22 січня потужність бурі різко зросла до майже 7 балів. 23 січня буря дещо послабшала, опустившись до 6 балів, однак залишатиметься на цьому рівні до 26 січня. Про це повідомляє Meteoagent.

Втім, відпочити не вдасться, адже вже 28 січня прогнозується нова магнітна буря із силою близько 6–7 балів, яка триватиме до 30 січня.

За даними Meteoprog, на Сонці за останню добу зафіксували 7 спалахів класу М, і ймовірність нових спалахів цього класу 25 січня становить 75%. Імовірність спалахів вищого класу Х – 10%. Також повідомляється про наявність 53 активних сонячних плям.

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Як магнітні бурі впливають на організм: Під час таких геомагнітних явищ у багатьох людей можуть виникати неприємні симптоми, серед яких:

головний біль та запаморочення;

нудота;

біль у серці, спині чи суглобах;

слабкість, сонливість;

підвищення тиску;

загострення хронічних захворювань.

Як мінімізувати негативний вплив: Щоб зменшити вплив магнітної бурі, фахівці радять:

відмовитися від жирної, смаженої та гострої їжі, натомість вживати більше фруктів, риби й горіхів;

уникати кави, алкоголю та сигарет, замінюючи їх трав’яним чаєм;

частіше гуляти на свіжому повітрі, провітрювати приміщення та більше рухатися.

Будьте уважні до свого здоров’я, особливо в цей період, і дотримуйтеся рекомендацій, щоб мінімізувати дискомфорт!

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