Ударит сильно: прогноз магнитных бурь на 28 января
Украину охватила мощная магнитная буря, которая продлится с 20 по 26 января. Магнитная буря началась 20 января в 4 балла.
На следующий день она достигла аналогичного уровня, однако уже 22 января мощность бури резко возросла почти до 7 баллов. 23 января буря несколько ослабла, опустившись до 6 баллов, однако будет оставаться на этом уровне до 26 января. Об этом сообщает Meteoagent.
Впрочем, отдохнуть не удастся, ведь уже 28 января прогнозируется новая магнитная буря с силой около 6–7 баллов, которая продлится до 30 января.
По данным Meteoprog, на Солнце за последние сутки зафиксировали 7 вспышек класса М, и вероятность новых вспышек этого класса 25 января составляет 75%. Вероятность вспышек высшего класса Х – 10%. Также сообщается о наличии 53 активных солнечных пятен.
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Как магнитные бури оказывают влияние на организм: Во время таких геомагнитных явлений у многих людей могут возникать неприятные симптомы, среди которых:
- головные боли и головокружение;
- тошнота;
- боли в сердце, спине или суставах;
- слабость, сонливость;
- повышение давления;
- обострение хронических болезней.
Как минимизировать негативное воздействие: Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, специалисты советуют:
- отказаться от жирной, жареной и острой пищи, вместо этого употреблять больше фруктов, рыбы и орехов;
- избегать кофе, алкоголя и сигарет, заменяя их травяным чаем;
- почаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещение и больше двигаться.
Будьте внимательны к своему здоровью, особенно в этот период, и следуйте рекомендациям, чтобы минимизировать дискомфорт!
Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.
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