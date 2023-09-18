Удастся с первого раза: рецепт чиабаты без замешивания

Чиабата получается по рецепту от Shuba получается очень вкусная, с хрустящей корочкой. С данным количеством ингредиентов вы получите 6 крупных буханок.

Ингредиенты:

Дрожжи сухие – 6 г

Вода – 800 мл

Оливковое масло – 110 мл

Соль – 20 г

Мука пшеничная – 1 кг

Читайте также: Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт

Способ приготовления:

1. В большую миску налейте воду, добавьте дрожжи, перемешайте, добавьте растительное масло, просейте пшеничную муку, добавьте соль, перемешайте ложкой до однородности и распределите равномерно. Оставьте на 45 минут.

2. Налейте в отдельную чашу воду для смачивания рук. Смочите руки.

3. Вытаскивая тесто, складывайте его конвертом со всех четырех сторон и оставьте на 40 минут. Таких сложений должно быть три. Так тесто становится эластичным.

4. Накройте миску контейнер поставьте в холодильник на ночь. Холодное брожение создаст много дыр в чиабате.

5. Достав миску, хорошо присыпьте рабочую поверхность мукой, переверните контейнер и хорошо присыпьте тесто мукой.

6. Извлеките тесто в прямоугольник, чтобы получить равномерную толщину.

7. Тесто разделите ножом на 6 буханок и перенесите их для расстаивания на присыпанный мукой пергамент. Пергамент лучше постелить на большую дощечку или перевернутый вверх дном противень.

8. Между буханками сформуйте складки из пергамента, чтобы тесто не слипалось. Накройте полотенцем и . Оставьте расстаиваться на 30 минут.

9. Разогрейте духовку вместе с перевернутым вверх противнем до 240 градусов.

10. Перетащите пергамент из дощечки или холодного противня на горячий противень в духовке.

11. Выпекайте 25-30 минут с конвекцией, если есть.

Советуем также обратить внимание на рецепт сливочного рулета за полчаса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!