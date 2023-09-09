Удивите гостей: Как приготовить необычное варенье из картофеля

Как сделать варенье из картофеля

Варенье – это отличный способ сохранить вкус и аромат лета для себя и своей семьи. И хотя одуванчики, кабачки и зеленые помидоры уже стали привычными ингредиентами для варенья, варенье из картофеля является настоящей неожиданностью.

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Этот рецепт варенья из картофеля, которым поделились на сайте ТСН, поразит вас своей оригинальностью и необычным сочетанием вкусов.

Ингредиенты:

330 граммов картофеля

250 граммов сахара

10 граммов ванильного сахара

80 граммов воды

20 миллилитров рома (можно заменить коньяком)

1 ч. ложка молотого имбиря

1 ч. ложка молотой корицы

1 ч. ложка молотого мускатного ореха

1 ч. ложка молотой гвоздики

Приготовление:

Начнём с подготовки картофеля. Мыть, чистить и варить картофель до готовности. Горячий картофель тщательно растереть в пюре. Далее готовим сироп. Растворите сахар в воде и поставьте его на огонь. Доведите сироп до кипения. В закипающий сироп добавьте картофельное пюре и все молотые специи: имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику. Убавьте огонь до минимума и готовьте, постоянно помешивая, еще около 15 минут. Приблизительно за минуту до окончания варки добавьте ром (или коньяк) и сразу снимите с огня. Готовое варенье переложите в тщательно стерилизованные банки, закройте крышками и остыть. Готов!

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