Удивите гостей: рецепт мороженого из огурцов и мяты

Предлагаем вам поэкспериментировать со вкусами и попробовать необычное огуречное мороженое по рецепту от Shuba. Гарантируем, вы будете поражены.

Ингредиенты:

Огурец свежий – 500 г

Мед – 200 мл

Сливки 33% – 200 мл

Греческий йогурт – 200 мл

Мята – 2 ст. л.

Соль – 2 г

Лимон, сок – 1 ст. л

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Способ приготовления:

1. Нарежьте мяту и бросьте в кастрюлю. Туда добавьте сливки и доведите до кипения, затем убавьте огонь, добавьте йогурт и мед и перемешайте, до растворения меда. Охладите.

2. Половину огурца очистите и извлеките семена и сердцевину. Нарежьте мякоть и измельчите в кухонном комбайне или блендере. Влейте сливочную смесь и взбейте, предварительно добавив лимонный сок и соль.

3. Смесь протрите смесь через сито для получения максимально гладкой текстуры и тщательно охладите перед взбиванием в мороженице. Затем выложите в мороженицу и готовьте согласно инструкциям.

4. Переложите смесь в контейнер и положите в холодильник на 2 часа.

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