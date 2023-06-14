Удивите гостей: рецепт поленты с зеленым горошком
Это блюдо понравится даже тем, кто не любит зеленый горошек. Она очень нежная и легкая, а ее приготовление не займет много времени.
Ингредиенты:
– Полента – 150 г
– масло сливочное – 50 г
– Пармезан тертый – 100 г
– сметана 20% – 70 г
– Зеленый горошек – 500 г
– молоко – 200 мл
– Лук желтый репчатый – 1 шт.
– Соль – по вкусу
– вода – 650 мл
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Способ приготовления:
1. Порежьте лук и поджарьте до золотистости, добавьте горошек, залейте 200 мл кипятка и варите до мягкости.
2. Добавьте соль, сметану и перебейте блендером так, чтобы оставались кусочки.
3. 300 мл воды смешайте с молоком и доведите до кипения, медленно всыпьте поленту и варите до загустения, постоянно помешивая. Если консистенция слишком густая – долейте кипятка.
4. Перемешайте ленту с горошком и добавьте половину сыра.
5. Подавайте с маслом и сыром.
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