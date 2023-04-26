Удивите гостей: рецепт салата из одуванчика
Одуванчик – не только красивый цветок, но и полезный. Его можно есть – из листьев делать салат, а из цветов – мед. Одуванчик содержит антиоксиданты, бета-каротин, лютеин, витамины группы В, Е, РР и А и огромное количество витамина С. UaPortal предлагает вам приготовить простой салат из листьев одуванчика.
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Ингредиенты:
– Пучок листьев одуванчика;
– 2 яйца, отваренных вкрутую;
- Сметана;
– Соль.
Способ приготовления:
1. Отварите яйца вкрутую и дождитесь охлаждения.
2. Возьмите молодые листья одуванчика и хорошо промойте, подержав перед этим листья в воде 5 минут. Высушите листву.
3. Яйца нарежьте небольшими кубиками.
4. Листья немного измельчите, смешайте с яйцами и заправьте сметаной. Посолите и перемешайте.
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