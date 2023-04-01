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Удивите своих гостей: как приготовить итальянский пасхальный хлеб

Игорь Романько

Как приготовить панеттоне

Итальянский пасхальный хлеб является популярным традиционным блюдом, которое готовят в Италии на Пасху. Если вы хотите попробовать сделать этот вкусный хлеб панеттоне дома, мы нашли для вас простой рецепт.

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Как сделать итальянский пасхальный хлеб "Pane di Pasqua"

Ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 7 г сухих дрожжей;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 60 мл оливкового масла;
  • 4 яйца (1 для смазки хлеба);
  • 100 мл теплой воды;
  • 100 мл теплого молока;
  • 100 г апельсиновой цедры;
  • 50 г изюма.

Способ приготовления:

  1. В большой миске смешайте муку, дрожжи, соль и сахар;
  2. Добавьте оливковое масло, 3 яйца, теплую воду и теплое молоко. Смешайте до однородной массы;
  3. Добавьте апельсиновую цедру и изюм и замешайте тесто, пока оно не станет гладким и эластичным;
  4. Покройте тесто и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло;
  5. Положите тесто в форму для выпечки и покройте его еще на 30-40 минут, чтобы оно снова подошло;
  6. Разбейте яйцо и смажьте хлеб;
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов;
  8. Выпекайте хлеб в течение 30-40 минут, пока он не станет золотистого цвета и звучит пусто, когда постучать по нему;
  9. Ваш итальянский пасхальный хлеб "Pane di Pasqua" готов.

Приятного аппетита!

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