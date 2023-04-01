Удивите своих гостей: как приготовить итальянский пасхальный хлеб
Как приготовить панеттоне
Итальянский пасхальный хлеб является популярным традиционным блюдом, которое готовят в Италии на Пасху. Если вы хотите попробовать сделать этот вкусный хлеб панеттоне дома, мы нашли для вас простой рецепт.
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Как сделать итальянский пасхальный хлеб "Pane di Pasqua"
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 7 г сухих дрожжей;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 столовые ложки сахара;
- 60 мл оливкового масла;
- 4 яйца (1 для смазки хлеба);
- 100 мл теплой воды;
- 100 мл теплого молока;
- 100 г апельсиновой цедры;
- 50 г изюма.
Способ приготовления:
- В большой миске смешайте муку, дрожжи, соль и сахар;
- Добавьте оливковое масло, 3 яйца, теплую воду и теплое молоко. Смешайте до однородной массы;
- Добавьте апельсиновую цедру и изюм и замешайте тесто, пока оно не станет гладким и эластичным;
- Покройте тесто и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло;
- Положите тесто в форму для выпечки и покройте его еще на 30-40 минут, чтобы оно снова подошло;
- Разбейте яйцо и смажьте хлеб;
- Разогрейте духовку до 180 градусов;
- Выпекайте хлеб в течение 30-40 минут, пока он не станет золотистого цвета и звучит пусто, когда постучать по нему;
- Ваш итальянский пасхальный хлеб "Pane di Pasqua" готов.
Приятного аппетита!
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