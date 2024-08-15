'Угощает 46 бригада, обляпайтесь': десантники остановили три колонны оккупантов на Донбассе

46-я отдельная аэромобильная бригада продемонстрировала образцовую координацию и эффективность применения различных видов оружия. Благодаря разведданным, артиллерийскому огню и точным ударам FPV-дронов, десантники уничтожили несколько колонн российской бронетехники, двигавшихся по разным маршрутам.

Как сообщили в Telegram-канале бригады, оккупанты выпустили колонны техники через поля и населенные пункты Донбасса. В конце концов боевики потеряли девять бронемашин и танков.

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Событие произошло 14 августа. Аэроразведчики бригады разоблачили 15 единиц боевой техники врага.

"Враг отправился на нас тремя колоннами, а мы гостеприимно встретили их. Итак, обеденное меню для россиян было таким: на первое мы предложили "горячее из карандашей" РСЗО; на второе для изящных гурманов была подана артиллерия с соусом от ПТРК; воздушным десертом; FPV", – пошутили в 46 ОАЭМБр.

Отмечается, что после такого "угощения" на земле украинского Донбасса остались "отдыхать" 7 БТР и два танка.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

14 августа 2024 года бойцы ЦСО А СБУ в Курской области захватили ротный опорный пункт, разветвленный и укрепленный со всех сторон. За один раз в плен попали 102 военнослужащих российской армии.

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