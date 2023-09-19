Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну, – Зеленский в ООН

Президент Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Главные тезисы он опубликовал также у себя в Telegram-канале, а само выступление можно посмотреть в Facebook.

Во время выступления на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Украина отдав свой третий по объему ядерный арсенал в прошлом, увидела Россию как возможного гаранта такой силы. Но история после того показала, что именно Россия больше должна отдать свое ядерное оружие уже в 1990-х. Сейчас в 2023 году ситуация также остается актуальной, поскольку террористы не должны иметь доступ к ядерному оружию.

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Несмотря на то, что ядерное оружие хранится на своих местах, угроза массового поражения продолжает расти. Россия использует другие средства, которые можно превратить в оружие, и эти средства используются не только против Украины, но и других стран. Существуют конвенции, которые ограничивают владение и распространение оружия, но не существуют реальные ограничения на использование продовольствия, энергии и других ресурсов в качестве оружия.

С начала полномасштабной агрессии Россия заблокировала черноморские и азовские морские порты Украины. Некоторые порты на Дунае остаются под угрозой ракетных и беспилотников России. Россия также пытается использовать кризис на мировом рынке продовольствия как оружие, чтобы потребовать признания оккупации некоторых, если не всех занятых территорий. Цены на продовольствие стали инструментом влияния России.

Украина установила временный экспортный коридор через Черное море и работает над сохранением сухопутных маршрутов. Но ситуация в Европе не всегда способствует единству, и некоторые страны создают политический театр по продовольствию. Тем самым они могут сделать благоприятную атмосферу для русских действий.

Россия уже использовала энергию как оружие в прошлом, а теперь угроза стала еще серьезнее. Россия пытается использовать ядерную энергетику как инструмент воздействия. К примеру, Запорожскую атомную электростанцию обстреливали, оккупировали и теперь шантажируют других угрозой радиационного выброса.

К сожалению, недавно мы стали свидетелями массовых похищений и депортаций, ставших частью государственной политики России. Похищенные украинские дети в России превращаются в инструменты влияния, изучают ненавидеть Украину и теряют связь со своими семьями. Это может быть рассмотрено как геноцид.

Каждое десятилетие Россия начинает новый конфликт и оставляет отдельные территории других стран оккупированными. Россия повлекла за собой разрушение в Сирии и использовала химическое оружие. Россия также поглощает Белоруссию, угрожает Казахстану и странам Балтии.

Сегодня человечество должно действовать в полной солидарности, чтобы защитить человеческую жизнь. Так же, как ограничивают ядерное оружие, нужно ограничить агрессию и все инструменты и методы войны. Каждая война может стать последней, и нам нужно единство, чтобы предотвратить повторение агрессии.

В прошлом году Зеленский представил "Украинскую формулу мира", ставшую основой для обновления архитектуры безопасности. Сейчас у нас есть возможность восстановить Устав ООН и гарантировать силу мирового порядка, построенного на правилах. Подробности этого плана будут представлены на специальном заседании Совета Безопасности ООН завтра.

"Украинская формула мира" не касается только Украины. Ее поддержали более 140 стран и интернациональных организаций. Она предлагает решения и шаги, которые могут остановить все формы использования оружия Россией против Украины и других стран, которые могут быть применены другими агрессорами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

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