Байден призвал не идти на уступки и не разрешить россии "расчленить Украину": итоги Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден выступил на Генеральной Ассамблее ООН и выразил поддержку Украине, призывая мировое сообщество не уступать агрессору. Он отметил, что Соединенные Штаты поддерживают украинские усилия по достижению дипломатического урегулирования конфликта для обеспечения справедливого и крепкого мира.

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Байден подчеркнул, что ответственность за войну несет только россия, и ей самой следует немедленно прекратить конфликт. Президент США отметил, что расчленение Украины и отказ от принципов Устава ООН в пользу агрессора не должны быть допущены, иначе ни одна страна-член ООН не будет чувствовать себя защищенной.

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Байден призвал мир стоять против агрессии и сдерживать потенциальных агрессоров, поддерживая Украину в защите ее суверенитета, территориальной целостности и свободы. Выступление президента было отмечено аплодисментами, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского.

Байден подчеркнул, что эта поддержка – инвестиция в будущее не только Украины, но и каждой страны, и подчеркнул важность сохранения суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

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