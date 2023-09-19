Байден закликав не йти на поступки та не дозволити росії "розчленувати Україну": підсумки Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден виступив на Генеральній Асамблеї ООН та висловив підтримку Україні, закликаючи світову спільноту не уступати перед агресором. Він зазначив, що Сполучені Штати підтримують українські зусилля для досягнення дипломатичного врегулювання конфлікту для забезпечення справедливого і міцного миру.

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Байден підкреслив, що відповідальність за війну несе лише росія, і їй самій слід негайно припинити конфлікт. Президент США наголосив на тому, що розчленування України та відмова від принципів Статуту ООН на користь агресора не повинні бути допущені, інакше жодна країна-член ООН не буде почувати себе захищеною.

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Байден закликав світ стояти проти агресії і стримувати потенційних агресорів, підтримуючи Україну в захисті її суверенітету, територіальної цілісності та свободи. Виступ президента був відзначений аплодисментами, зокрема від президента України Володимира Зеленського.

Байден підкреслив, що ця підтримка – інвестиція в майбутнє не лише України, а й кожної країни, і підкреслив важливість збереження суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

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