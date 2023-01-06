Украина может впервые получить от США зенитные ракеты Sea Sparrow, которые будут запускаться из "Бука" – Politico

США может отправить в Украину управляемые ракеты Sea Sparrow вместе с пакетом военной помощи

В новом пакете военной помощи от США Украина впервые получит управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

Об этом пишет издание Politico. Количество ракет и их точная модификация пока неизвестны.

По словам двух источников, украинским военным удалось пристроить пусковые установки советского производства "Бук" для запуска ракет Sea Sparrow.

Что известно о RIM-7 Sea Sparrow

RIM-7 Sea Sparrow (с англ. "Морской воробей") – это американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году и производится компанией Raytheon

Является корабельной зенитной ракетой малой дальности и используется для обеспечения противоракетной защиты кораблей.

ВМС США и союзники используют версию, устанавливаемую на кораблях. До сих пор единственным, кто использовал версию этих ракет наземного базирования, был Тайвань.

Ранние версии Sea Sparrow были далеко не идеальным оружием. Двигатель ракеты, рассчитанной на запуск с самолета, имел большую продолжительность горения, но малую поездку на старте, из-за чего ракета разгонялась очень медленно. Дальность ее действия была ограничена всего 10 километрами.

Наведение ракеты с помощью управляемого вручную радара было несовершенным и ненадежным решением. Необходимость для оператора радара видеть цель визуально ограничивала применение комплекса, делая его бесполезным в условиях плохой видимости. Только последующие модификации позволили улучшить показатели комплекса.

Характеристики RIM-7 Sea Sparrow

Масса ракеты: 230 кг;

Длина: 3,64 м;

Диаметр: 203 мм;

Размах крыльев: 1,02м;

Минимальная дальность: 1,5 км;

Максимальная дальность: 20–30 км;

Высота впечатления: от 6 м до 15240 м;

Масса боевой части: 40,5 кг;

Скорость полета: >3,5 Мах;

Боевая часть: осколочно-фугасная WDU-27/B; Масса БЖД: 40,5 кг;

Двигательная установка: РДТТ Hercules MK-58;

Пусковая установка: 8-зарядная Mk 29 Mod 1, ВВП Mk 41 и Mk 48;

Система управления: MK 91.

Напомним, новый пакет военной помощи США для Украины, который будет стоить примерно 2,8 млрд долларов, будет включать также около 50 БМП Bradley.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!