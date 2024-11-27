Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка - Шмигаль

Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка в рамках проекта PEACE, направленного на поддержку реформ, социальной сферы, здравоохранения и восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Это самый большой инвестиционный проект в истории Всемирного банка, созданный для помощи Украине. Средства будут направлены на реализацию реформ, развитие социальной и образовательной сфер, здравоохранения, поддержку агропроизводителей и проекты обновления", – отметил Шмигаль.

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По его словам, с начала полномасштабной войны Украина получила почти $50 миллиардов из-за разных механизмов Всемирного банка.

Глава правительства выразил благодарность Всемирному банку за активное участие и поддержку, способствующую укреплению Украины.

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