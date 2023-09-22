Украине вернули похищенные оккупантами артефакты (фото)

В Вашингтоне США президенту Владимиру Зеленскому передали артефакты, похитившие оккупанты на временно оккупированных территориях. Культурные ценности конфисковали американские правоохранители при незаконном ввозе в страну в 2022 году.

Об этом сообщили в офисе президента. Зеленский принял участие в церемонии возвращения украинских культурных ценностей.

"Ведь каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно", - сказал Владимир Зеленский.

Таким образом, Украина получила следующие артефакты:

три железных топора XVII в.

три кирки XVII в.

два железных скифских меча-акинака VI в. до н. е.

один железный наконечник копья ориентировочно 500–1200 г. до н. е.

железный топор с молотом на задней части XVII в.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне пообещал уволить Бахмут в Донецкой области. Также он анонсировал деоккупацию еще двух ключевых украинских городов.

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