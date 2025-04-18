Украинки получат денежную помощь от Нидерландов: о чем идет речь

В апреле 2025 года украинские женщины могут принять участие в грантовой программе от благотворительного фонда "Женские возможности в Украине", которая реализуется при поддержке правительства Нидерландов. Победительницы конкурса получат по 50 тысяч гривен для развития или запуска собственного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда на Facebook-странице. Программа ориентирована на выпускниц учебного курса по женскому предпринимательству "Мост", реализуемому сообществом Ukrainian Women Entrepreneurs Hub. Фонд обещает выделить финансирование пяти участницам восьмой волны этой программы.

Принять участие в конкурсе могут:

женщины с бизнес-идеей или уже действующим бизнесом;

внутренне перемещенные лица;

женщины, воспитывающие детей самостоятельно;

ветеранки, стремящиеся начать предпринимательскую деятельность.

Обучение в четырех городах

Программа "Мост" стартует 23 апреля 2025 года и будет реализована в следующих городах:

Киев

Ивано-Франковск

Черновцы

Запорожье

В финале участницы будут представлять свои бизнес-идеи, из которых жюри выберет лучшие для предоставления финансовой поддержки.

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Как присоединиться к программе

Чтобы стать участницей, нужно оставить комментарий с названием своего города на официальной Facebook-странице фонда "Женские возможности в Украине". После этого организаторы свяжутся с вами и представят подробную информацию.

"Мост" - это ваш старт в мире бизнеса, поддержка менторов, обмен опытом и настоящее женское предпринимательское коммьюнити," - отмечают организаторы.

Программа реализуется в рамках проекта "Развитие женщин-предпринимателей в Украине" при финансовой поддержке правительства Нидерландов.

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