Украинская экономика преобладает над российской – Economist

Экономика Украины остается на четверть меньше по сравнению с 2021 годом, но впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году она показывает преимущество экономике России по нескольким важным показателям.

Об этом пишет The Economist.

Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году. Валюта страны остается стабильной, а процентная ставка, составляющая 13,5%, самая низкая за последние два с половиной года.

Для сравнения, в России ставки могут приблизиться к 23%, чтобы остановить падение рубля, банки находятся в сложном состоянии, а рост ВВП прогнозируется на уровне 0,5-1,5% в 2025 году.

Однако Украина сталкивается с серьезными проблемами: эскалацией войны, сокращением внутренних ресурсов и политическим влиянием Дональда Трампа.

В июле 2023 года Россия отказалась продлить зерновое соглашение, и Украина отреагировала, открыв собственный морской коридор. Это позволило возобновить поставки зерна, а также металлов и минералов, являющихся важным экспортным товаром для страны.

Эти шаги вместе с западной помощью позволили Украине сохранить ресурсы и моральный дух для продолжения борьбы. Однако экономика страны все же приближается к этапу, когда появятся самые большие вызовы, в частности, дефицит энергоресурсов, рабочей силы и финансов.

В декабре 2023 года Украина увеличила пропускную способность импорта электроэнергии из Европейского Союза на 25% до 2,1 ГВт.

Многие пищевые предприятия используют отходы производства для производства биогаза. Промышленные предприятия комбинируют эти источники энергии с импортными, чтобы избежать серьезных отключений.

Ремонт энергосистемы позволит снизить дефицит электроэнергии до 6% в 2025 году и до 3% в 2026 году, по словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Другой проблемой является дефицит рабочей силы. Из-за мобилизации, миграции и войны количество трудоспособных лиц уменьшилось более чем на пятую часть, до 13 миллионов. Спрос на рабочую силу остался высоким, и количество вакансий достигло 65 тысяч в неделю по сравнению с 7 тысячами в начале войны. Однако на одну вакансию теперь приходится всего 1,3 заявления, что меньше по сравнению с двумя в 2021 году.

Министерства экономики и обороны пытаются найти баланс в мобилизации, правильно распределяя ресурсы для будущего Украины. Между тем гражданское руководство пытается избегать чрезмерных военных требований, что негативно сказывается на фронте.

Даже важные отрасли могут оградить от мобилизации только половину своих работников.

Еще одной проблемой является нехватка финансов. Малому бизнесу трудно получить кредиты для деятельности, и долгосрочные инвестиции практически невозможны.

Рост расходов на ведение бизнеса привел к снижению доходов. Компании, работающие с внутренними клиентами, переводят расходы на потребителей, что влечет за собой инфляцию. В то же время экспортеры, конкурирующие на глобальных рынках, не могут себе этого позволить.

Государство тратит гораздо больше, чем получает. В 2025 году бюджетный дефицит может составить около 20% ВВП. Большая часть этого дефицита, примерно 38 млрд долларов, будет покрыта за счет внешнего финансирования.

В июне 2023 года страны G7 согласовали пакет помощи Украине на 50 миллиардов долларов, который страна обязана будет вернуть из-за процентов по замороженным российским активам в западных странах. Однако поддержка этого плана США еще не гарантирована.

Украина, вероятно, сможет пережить 2025 даже без финансирования со стороны США. Вместо этого помощь могут оказать ЕС и другие страны G7. По словам эксперта Европейского банка реконструкции и развития Димитара Богова, эти взносы смогут восполнить финансовый пробел.

У Украины также есть значительные валютные резервы, которые к концу 2024 года могут вырасти до 43 миллиардов долларов, что позволит покрыть пять месяцев импорта. Однако если США откажутся финансировать, Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в 2026 году.

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