Українська економіка переважає над російською – Economist

Економіка України залишається на чверть меншою порівняно з 2021 роком, але вперше з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році вона показує перевагу над економікою Росії за кількома важливими показниками.

Про це пише The Economist.

Національний банк України прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025 році. Валюта країни залишається стабільною, а процентна ставка, що становить 13,5%, є найнижчою за останні два з половиною роки.

Для порівняння, у Росії ставки можуть наблизитися до 23%, щоб зупинити падіння рубля, банки перебувають у складному стані, а зростання ВВП прогнозується лише на рівні 0,5-1,5% у 2025 році.

Однак Україна стикається з серйозними проблемами: ескалацією війни, скороченням внутрішніх ресурсів і політичним впливом з боку Дональда Трампа.

У липні 2023 року Росія відмовилася продовжити зернову угоду, і Україна відреагувала, відкривши власний морський коридор. Це дозволило відновити постачання зерна, а також металів і мінералів, які є важливим експортним товаром для країни.

Ці кроки разом із західною допомогою дозволили Україні зберегти ресурси та моральний дух для продовження боротьби. Однак економіка країни все ж наближається до етапу, коли постануть найбільші виклики, зокрема, дефіцит енергоресурсів, робочої сили та фінансів.

У грудні 2023 року Україна збільшила пропускну здатність імпорту електроенергії з Європейського Союзу на 25%, до 2,1 ГВт.

Багато харчових підприємств використовують відходи виробництва для виробництва біогазу. Промислові підприємства комбінують ці джерела енергії з імпортними, щоб уникнути серйозних відключень.

Ремонт енергосистеми дозволить знизити дефіцит електроенергії до 6% у 2025 році та до 3% у 2026 році, за словами голови Національного банку України Андрія Пишного.

Іншою проблемою є дефіцит робочої сили. Через мобілізацію, міграцію та війну кількість працездатних осіб зменшилася більш ніж на п’яту частину, до 13 мільйонів. Попит на робочу силу залишився високим, і кількість вакансій досягла 65 тисяч на тиждень, порівняно з 7 тисячами на початку війни. Однак на одну вакансію тепер припадає всього 1,3 заяви, що менше порівняно з двома у 2021 році.

Міністерства економіки і оборони намагаються знайти баланс у мобілізації, правильно розподіляючи ресурси для майбутнього України. Тим часом цивільне керівництво намагається уникати надмірних вимог військових, що негативно позначається на фронті.

Навіть важливі галузі можуть захистити від мобілізації лише половину своїх працівників.

Ще однією проблемою є нестача фінансів. Малому бізнесу важко отримати кредити для діяльності, і довгострокові інвестиції фактично неможливі.

Зростання витрат на ведення бізнесу призвело до зниження прибутків. Компанії, що працюють із внутрішніми клієнтами, перекладають витрати на споживачів, що спричиняє інфляцію. Водночас експортери, які конкурують на глобальних ринках, не можуть собі цього дозволити.

Держава витрачає набагато більше, ніж отримує. У 2025 році бюджетний дефіцит може становити близько 20% ВВП. Більша частина цього дефіциту, приблизно 38 мільярдів доларів, буде покрита за рахунок зовнішнього фінансування.

У червні 2023 року країни G7 погодили пакет допомоги Україні на 50 мільярдів доларів, який країна зобов'язана буде повернути через відсотки з заморожених російських активів у західних країнах. Проте підтримка цього плану з боку США ще не гарантована.

Україна, ймовірно, зможе пережити 2025 рік навіть без фінансування з боку США. Замість цього допомогу можуть надати ЄС та інші країни G7. За словами експерта Європейського банку реконструкції та розвитку Димитара Богова, ці внески зможуть заповнити фінансову прогалину.

Україна також має значні валютні резерви, які до кінця 2024 року можуть зрости до 43 мільярдів доларів, що дозволить покрити п’ять місяців імпорту. Однак, якщо США відмовляться фінансувати, Україна може зіткнутися з фінансовою кризою вже у 2026 році.

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