Сонячно, сухо та до 18 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 11 березня

Початок нового робочого тижня в Україні потішить сонячною та сухою погодою. Проте вже наприкінці п’ятиденки слід готуватися до суттєвих дощів. У перший день тижня, 10 березня, опади не прогнозуються. Уночі майже по всій країні збережеться плюсовий температурний режим — подекуди до +5 градусів, зокрема в Києві та Криму. Лише на Луганщині можливий невеликий мінус — до -1 градуса.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вдень 10 березня погода буде по-справжньому весняною: на Прикарпатті повітря прогріється до +20 градусів. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів, а найпрохолодніше буде на сході — в Донецькій та Луганській областях температура сягне +14 градусів.

У Києві понеділок буде теплим і сухим: уночі до +5, удень — до +18 градусів.

На вівторок, 11 березня, синоптики прогнозують зміну погоди. Місцями почнуться дощі, а небо вкриється хмарами. Опади ймовірні на заході країни — у Закарпатській, Прикарпатській та Чернівецькій областях.

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Температурні показники вночі залишатимуться позитивними. У західних регіонах, таких як Закарпаття, Волинь, Львівщина, а також на Прикарпатті, очікується до +8…+9 градусів. Найпрохолодніше буде в Харківській області, де нічна температура коливатиметься від 0 до +2 градусів.

У денні години повітря прогріється до +17…+18 градусів майже по всій Україні. Водночас у деяких регіонах, зокрема на Закарпатті та сході (Донецька, Луганська області), температура не підніметься вище +14 градусів.

У Києві й надалі без опадів, вночі близько +5, удень температура сягне +18 градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді весна поб'є температурні рекорди.

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