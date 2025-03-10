Солнечно, сухо и до 18 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 11 марта.

Начало новой рабочей недели в Украине порадует солнечную и сухую погоду. Однако уже в конце пятидневки следует готовиться к существенным дождям. В первый день недели, 10 марта, осадки не прогнозируются. Ночью почти по всей стране сохранится плюсовый температурный режим — до +5 градусов, в частности в Киеве и Крыму. Только в Луганской области возможен небольшой минус — до -1 градуса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Днем 10 марта погода будет по-настоящему весенней: в Прикарпатье воздух прогреется до +20 градусов. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +18 градусов, а прохладнее всего будет на востоке — в Донецкой и Луганской областях температура достигнет +14 градусов.

В Киеве понедельник будет теплым и сухим: ночью до +5, днем – до +18 градусов.

Во вторник, 11 марта, синоптики прогнозируют изменение погоды. Местами начнутся дожди, а небо будет покрыто облаками. Осадки возможны на западе страны — в Закарпатской, Прикарпатской и Черновицкой областях.

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Температурные показатели ночью будут положительными. В западных регионах, таких как Закарпатье, Волынь, Львовщина, а также в Прикарпатье, ожидается до +8…+9 градусов. Прохладнее всего будет в Харьковской области, где ночная температура будет колебаться от 0 до +2 градусов.

В дневные часы воздух прогреется до +17…+18 градусов почти по всей Украине. В некоторых регионах, в частности на Закарпатье и востоке (Донецкая, Луганская области), температура не поднимется выше +14 градусов.

В Киеве и дальше без осадков, ночью около +5, днем температура достигнет +18 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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