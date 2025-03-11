Дощі накриють більшу частину України: прогноз погоди на 12 березня

У середу, 12 березня, в Україні очікується зміна погодних умов. Дощитиме у західних і північних регіонах, а також на Вінниччині. У центральних, південних та східних областях прогнозується посилення вітру — пориви південно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Нічна температура повітря залишиться досить високою: у більшості областей стовпчики термометрів покажуть від +12 до +18 градусів, а на півдні та в центрі країни — до +18...+20 градусів.

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У Києві вранці слід очікувати дощу, при цьому вітер буде рвучким, південно-західного напрямку. Вдень температура в столиці коливатиметься в межах +12...+14 градусів.

Втім, із 13 березня на заході країни розпочнеться похолодання. До кінця тижня, зокрема в неділю, холодне повітря пошириться на всю територію України. Температура знизиться до +4...+10 градусів.

Це хороший момент, щоб подбати про весняну підготовку на балконах чи в саду. Похолодання може стати останньою можливістю для правильного догляду за рослинами перед початком стабільного весняного потепління.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли Україну накриють перші весняні грози.

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