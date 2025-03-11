Дожди накроют большую часть Украины: прогноз погоды на 12 марта.

В среду, 12 марта, в Украине ожидается смена погодных условий. Будет дождь в западных и северных регионах, а также в Винницкой области. В центральных, южных и восточных областях прогнозируется усиление ветра – порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко. Ночная температура воздуха остается достаточно высокой: в большинстве областей столбики термометров покажут от +12 до +18 градусов, а на юге и в центре страны — до +18...+20 градусов.

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В Киеве утром следует ожидать дождя, при этом ветер будет порывистым, юго-западным направлением. Днем температура в столице будет колебаться в пределах +12...+14 градусов.

Впрочем, с 13 марта на западе страны начнется похолодание. До конца недели, в частности, в воскресенье, холодный воздух распространится на всю территорию Украины. Температура снизится до +4...+10 градусов.

Это хороший момент, чтобы позаботиться о весенней подготовке на балконах или в саду. Похолодание может стать последней возможностью правильного ухода за растениями перед началом стабильного весеннего потепления.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда Украину покроют первые весенние грозы.

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