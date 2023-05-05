Украинская ПВО могла впервые сбить российскую сверхзвуковую ракету Х-47 'Кинжал': появился официальный комментарий

4 мая украинские силы противовоздушной обороны отразили массированную российскую атаку. Враг, в частности, атаковал столицу "Shahed" и ракетами. В КМВА заявляли, что россияне, вероятно, использовали ракеты баллистического типа.

Тем временем информационно-консалтинговая компания Defense Express, освещающая вопросы безопасности государства, сообщила 5 мая, что получила фото обломков сбитой ракеты со следами поражения, которую россияне пытались нанести удар по Киеву в ночь на 4 мая.

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"Вооруженные Силы Украины впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" около 02:40 4 мая в небе над Киевом", – говорится в сообщении.

В Defense Express заявили, что обломки "Кинжала" без боевой части упали на стадионе в пределах Киева. Отмечается, что было исследовано фото, на котором изображен носовой обтекатель, "который максимально схож с используемым именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра".

Специалисты издания заявили, что на обломке можно заметить, что он получил пробитие. "Что позволяет оценить толщину материала, который необходим для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе. С этим и связан мощный взрыв", который слышали киевляне ночью 4 мая", — пишет издание.

Тем временем спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию:

"Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", — сказал он в комментарии "Суспильному".

Ранее в Главном управлении разведки назвали количество оставшихся у россии ракет "Кинжал".

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