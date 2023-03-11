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Украинские артиллеристы минуснули две российские САУ "Гвоздика" (видео)

Былим Елена

Украинские артиллеристы минуснули две российские САУ 'Гвоздика' (видео)

Украинским бойцам удалось "задвухсотить" две российские самоходные гаубицы "Гвоздика". Они были атакованы артиллеристами.

Видео уничтожения вражеской техники попало в соцсети. Были ликвидированы и экипажи двух САУ, неизвестно.

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В Телеграм-канале "Оперативный ВСУ" отмечается, что ликвидация произошла на Донецком направлении.

"Две российские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" под огнем украинской АРТЫ. Донецкое направление", – говорится в комментарии под видео.

САУ "Гвоздика" - советская 122-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси МТ-ЛБ, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Корпус САУ изготовлен из стальных листов. Противопулевое бронирование "Гвоздики" может выдержать 7,62-мм винтовой шар Б-32 с расстояния 300 м. Дальность стрельбы варьируется от 4070 м до 15200 м.

В начале марта, напомним, бойцы Нацгвардии ликвидировали автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1", инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", российскую БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".

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