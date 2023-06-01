Украинские артиллеристы мощно уничтожили 'Урал' оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и личный состав окупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта ликвидировали "Урал" ВС рф.

Артиллеристам помогали военные из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Об этом сообщили в пресс-службе соединения в Facebook.

"Громом и пламенем. Уничтожен "Урал" "орков"", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, что оккупанты расположили "Урал" вблизи лесополосы. На следующих кадрах видно, как артиллеристы нанесли точный удар благодаря полученным из беспилотника координатам.

Точное время и место уничтожения российского Урала не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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