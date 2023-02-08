Украинские артиллеристы показали видео уничтожение вражеских САУ и Д-20 возле Соледара

В Бахмутском районе Донецкой области вблизи Соледара украинские артиллеристы уничтожили российскую 152-мм дивизионную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и 152-мм пушку-гаубицу Д-20. Видео уничтожения вражеской военной техники попало на видео.

45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке показала кадры ударов по вражеской САУ "Мста-С" и орудию Д-20.

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"Соледар – заколдовали САУ и пушку Д-20. Даже сказочная фея на нашей стороне – помогает работать волшебно и метко", – прокомментировали эти кадры бойцы из 45-й ОАБр.

Справка:

2С19 "Мста-С" – российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, предназначенная для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение живой силы и огневых средств, вооружения и военной техники.

Экипаж гаубицы составляет от 5 до 7 человек. Масса 42,5 тонн. Максимальная дальность стрельбы составляет 24,7 км.

152-мм пушка-гаубица Д-20 – разработана сразу после окончания Второй мировой войны в ОКБ-9 Федора Федоровича Петрова. Она должна была изменить довоенную 152-мм гаубицу-пушку МЛ-20 образца 1937 года.

Д-20 стала первой 152-мм пушечной системой с полуавтоматическим клиновым затвором с вертикальным перемещением клина. Это же оружие в модификации Д-22 было использовано для самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация".

Сочетает свойства пушки и гаубицы с преобладанием первых. Предназначена для ведения настилочной и навесной стрельбы. По сравнению с пушкой, пушка-гаубица имеет несколько меньшую длину ствола, большие углы подъема ствола и падение снарядов. По сравнению с гаубицей пушка-гаубица имеет большую дальность стрельбы — 24000 м, в том числе прицельную дальность — 17410 м.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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