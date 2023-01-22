Украинские артиллеристы уничтожили вражеских операторов БПЛА, пехоты и БМД-4 (видео)

Вооруженные силы Украины продолжают защищать украинскую землю от нашествия врага и уничтожать русских захватчиков. Недавно артиллеристы показали яркую "работу" по оккупантам.

На Facebook-странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали работу артиллеристов. Они ликвидировали живую силу, технику и боекомплекты российских оккупантов.

"Рыцари не оставляют врагу шансов! Среди "демилитаризованных" – операторы БПЛА, пехота противника, а также БМД-4", – говорится в сообщении.

ВСУ показали свою профессиональную работу на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

В Институте изучения войны (ISW) назвали стратегически правильной оборону Бахмута Донецкой области, несмотря на использование немалых ресурсов Украины на это.

Эксперты отметили, что Киев бы заплатил большую цену, если бы Бахмут взяли российские военные.

"Сам Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска заняли его относительно быстро и без особых затрат, это заставило Киев поспешно строить оборонительные позиции на менее благоприятной местности", - пояснили аналитики.

Отмечается, что следует учитывать, что Россия оккупировала более 100 тысяч квадратных километров территории Украины. Они заняли многочисленные украинские города и совершают беспорядки против мирного населения.

Эксперты подчеркнули, что эти факторы следует взвешивать политическим и военным лидерам, определяя, удерживать или уступать определенные населенные пункты.

Разрушенный Бахмут Донецкой области - Бои за Бахмут - война в Украине

Напомним, что заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий спрогнозировал дальнейшую ситуацию на фронте. Он также отметил, какое направление может выбрать страна-агрессор.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее назвал дату, когда российские кафиры могут попытаться повторить полномасштабное наступление. По его словам, враги зациклены на определенных датах, и это может быть март.

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